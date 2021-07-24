Galatasaray bu sezon kampta gösterdiği performansla Fatih Terim'in gözüne girmeyi başaran Işık Kaan Arslan'a 3 yıllık yeni sözleşme teklifinde bulundu. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncuya Süper Lig 'den ciddi teklifler de olduğu ancak genç oyuncunun kariyerine Sarı-Kırmızılı takımda devam etmek istediği öğrenildi.

Galatasaray alt yapısında yetişen 20 yaşındaki stoper geçen sezonun devre arasında 2. Lig ekibi Ergene Velimeşe'ye giderek 17 maçta süre almış ve 1 gol atma başarısı göstermişti. Buradaki performansınyal dikkatleri üzerine çeken genç yıldız adayı yeni sezon hazırlıkları için Fatih Terim'den davet almıştı.

Kasımpaşa maçında yıldızı parladı!

Kasımpaşa ile oynanan hazırlık maçında Valentine Ozornwafor'un ardından ikinci yarıda oyuna giren genç oyuncu saha duruşu ve özgüveniyle Terim'in beğenisini kazanmıştı.

Gelecek sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncuyu elinden kaçırmak istemeyen Galatasaray'ın yakın zamanda 3 yıllık yeni sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Yakup Çınar - Fanatik Özel