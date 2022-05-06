11 Haziran'daki seçimi beklemeden Torrent'i gönderecek olan Başkan Burak Elmas transfer mesaisinde... Oyunculara gelecek cazip teklifleri değerlendirmeye alacak Elmas'ın, bütçesi onaylanmadığı için bonservis ödeme yetkisi yok. Ancak başkan, sezon sonunda serbest kalacak isimlerle ön protokol imzalamaya hazırlanıyor. Yeni yönetim anlaşmaları onaylarsa transferler resmiyet kazanacak. Başkan Burak Elmas'ın seçim öncesi bitirmeyi planladığı iki oyuncu Mohamed Elneny ve Xeka. Arsenal ve Lille ile sözleşmeleri ay sonunda bitecek iki orta saha, Taylan-Berkan ikilisinden memnun olmayan Aslan'ın yeni ilacı olabilir. Elneny'yi ön liberoya, Xeka'yı 8 numara pozisyonuna düşünen Elmas, bu transferlere yeni yönetimin itiraz etmeyeceğini düşünüyor.

YILLIK 2.5 MİLYON EURO ÖDENECEK

Bu arada 29 yaşındaki Mısırlı Elneny sezon başında da gündeme gelmişti. 27 yaşındaki Portekizli Xeka ise Rusya'daki savaş nedeniyle CSKA Moskova ile yaptığı anlaşmayı bozmuştu. Serbest kalıp bonservislerini eline alacak iki yıldız oyuncu için de 2.5 milyon Euro yıllık ücretler ödenmesi söz konusu.

BURAK'LA ZAFERE KOŞTU

27 yaşındaki Xeka geçtiğimiz sezon Burak Yılmaz ile birlikte şampiyonluk coşkusu yaşarken Lille kariyerinde 144 maça çıkarken 9 gol atıp 7 kez de asist yaptı.

(Sabah)