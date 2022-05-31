Yunan gazeteci Johnny Georgopoulos, Galatasaray 'ın Henry Onyekuru için temasa geçtiğini söyledi. Georgopoulos, Olympiakos'a bir türlü adapte olamayan Nijeryalı için Yunan ekibinin satın alma opsiyonlu kiralık transfere sıcak baktığını aktardı, 24 yaşındaki oyuncu ile Adana Demirspor'un da ilgilendiğini belirtti.

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Georgopoulos, şu ifadeleri kullandı:

''Onyekuru, Atina ve Olympiakos'a bir türlü adapte olamadı. Taraftarla da iyi bir iletişim kuramadı. Olympiakos, onunla ilgili gelecek teklifler açık. Monaco'ya onun için 4 milyon Euro'dan fazla ödemişlerdi. Dolayısıyla kolay bir pazarlık olmayacak; ama onu satın alma opsiyonlu kiralık olarak vermeye de sıcak bakıyorlar.''

Adana Demirspor ve Trabzonspor açıklaması

''Galatasaraylı yetkililer Olympiakos'la temasa geçtiler. Resmî bir teklif yok; ama Galatasaray onun transferi için şartları oluşturuyor. Adana Demirspor da Onyekuru ile ilgileniyor. Oyuncu, Galatasaray'da oynadı ve başarılı oldu. Bence tercihi Galatasaray olacak. Trabzonspor'un onunla ilgilendiği yönünde bir şey duymadım''





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