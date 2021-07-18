Geçtiğimiz sezonun devre arası transfer döneminde mutlaka bir forvet almayı hedefleyen Galatasaray , İtalya Serie A'da Torino forması ile mücadele eden Simone Zaza'yı gündemine almıştı. Ancak dönemin şartları nedeniyle bu transfer olumsuz olarak sonuçlanmıştı.

Gelen son bilgilere göre 30 yaşındaki tecrübeli forvetin, kariyerini İtalya'da sürdürmeye pek sıcak bakmadığı öğrenildi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından da Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde Çizme'ye bir çıkarma yapması bekleniyor.

PSV sonrasında...

Yıldız golcüyü, özellikle Sarı-Kırmızılı ekibin hocası Fatih Terim'in kadroda görmeyi çok istediği belirtildi. Galatasaray'ın, bu transferde aceleci davranmayacağı bilgisine ulaşıldı. Yani 21 ve 28 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi'nde PSV ile oynanacak ön eleme maçları sonrasında ilk temasların sağlanacağı gelen haberler arasında.







