MENÜ

Son dakika! Galatasaray'dan forvete Zaza hamlesi

Devre arasında gündeme gelen Simone Zaza'nın, İtalyan ekibi Torino'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Aslan'ın ise 30 yaşındaki golcü için yeniden devreye gireceği öğrenildi.

18 Temmuz 2021, Pazar 10:01 Son Güncelleme:
- A +
Son dakika! Galatasaray'dan forvete Zaza hamlesi

Geçtiğimiz sezonun devre arası transfer döneminde mutlaka bir forvet almayı hedefleyen Galatasaray , İtalya Serie A'da Torino forması ile mücadele eden Simone Zaza'yı gündemine almıştı. Ancak dönemin şartları nedeniyle bu transfer olumsuz olarak sonuçlanmıştı.

Gelen son bilgilere göre 30 yaşındaki tecrübeli forvetin, kariyerini İtalya'da sürdürmeye pek sıcak bakmadığı öğrenildi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından da Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde Çizme'ye bir çıkarma yapması bekleniyor.

PSV sonrasında...

Yıldız golcüyü, özellikle Sarı-Kırmızılı ekibin hocası Fatih Terim'in kadroda görmeyi çok istediği belirtildi. Galatasaray'ın, bu transferde aceleci davranmayacağı bilgisine ulaşıldı. Yani 21 ve 28 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi'nde PSV ile oynanacak ön eleme maçları sonrasında ilk temasların sağlanacağı gelen haberler arasında.


İlgili Haberler
Son dakika! Galatasaray, Berkan Kutlu için haber bekliyor


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...