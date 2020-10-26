Galatasaray Kulübü; Başkan Mustafa Cengiz ile teknik direktör Fatih Terim'in Türk Telekom Stadyumu'ndaki görüşmesinin kulübün menfaatleri çerçevesinde karşılıklı mutabakatla tamamlandığını bildirmiş ve "Bugün saat 15.30'da Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz ile Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim, Türk Telekom Stadyumu'nda bir görüşme gerçekleşmiştir. Gündemdeki konuların, bazı asılsız iddiaların ve kısa vadeli planların ele alındığı görüşme, kulübümüz menfaatleri çerçevesinde karşılıklı mutabakatla tamamlanmıştır. Görüşmede 2020-2021 futbol sezonunu şampiyonlukla tamamlayacağımız inancı ve heyecanı pekiştirilmiştir. 23. şampiyonluğumuz için tüm camiamızı birlik ve beraberlik içerisinde tek vücut halinde hareket etmeye davet ediyoruz. Bu yol şampiyonluk yolu!" açıklamasını yapmıştı.

Sarı Kırmızılı ekipten bir son dakika paylaşımı geldi. Kulübün Twitter hesabından yapılan ve tecrübeli teknik adamın görselinin de yer aldığı paylaşımda, "Fatih Terim bizim kırmızı çizgimizdir." denildi.

Paylaşımda Fatih Terim’in hesabı da etiketlendi. Bu gönderi, Galatasaray taraftarı tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.









'Galatasaray taraftarına sözüm var'

Erzurumspor maçının ardından konuşan Fatih Terim, şu ifadeleri kullanmıştı; "Çeşitli defalar Galatasaray ve Galatasaray taraftarlarından kopartıldım. Her geldiğimde bir şekilde kopartıldım. Bu sefer gelirken söz verdim ve sözümü tutmaya çalışıyorum. Sanılmasın ki, içeride veya dışarıdakilerin hesaplarını bilmiyor değilim. Her şeyin farkındayım. Ancak yine söyledim. Sanılmasın ki, içeride veya dışarıdakilerin hesaplarını, arkamdan planlarını bilmiyor değilim. Galatasaray taraftarına sözüm var ama bilinsin ki artık kimsenin ne arkasındayım ne de yanındayım."

#TerimKalıcıSizGidici

Dün gece ortaya atılan ayrılık iddialarının ardından Galatasaraylı taraftarlar, Twitter'da #TerimKalıcıSizGidici etiketiyle Fatih Terim'in yanında olduklarını gösterip yönetimi eleştirmişti.