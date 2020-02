Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe'yi 3-1 deviren ve Kadıköy'deki 20 yıllık hasretini sonlandıran Galatasaray'dan maç sonu olay bir paylaşım geldi. Sarı Kırmızılı kulübün resmi twitter hesabından Fenerbahçe'ye yıldız göndermesi geldi.

Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi 4. yıldız temalı paylaşımı hakkında atılan tweete 'Bye bye birdies!' (Güle güle kanaryalar) notu düşüldü.

Videonun devamında ise Galatasaraylı taraftarların yaptığı 'It's time to go' (Şimdi gitme zamanı) görseli eklendi.

Galatasaray'ın yaptığı bu paylaşım kısa süre içerisinde onbinlerce beğeni ve yorum aldı.