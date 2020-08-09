Başarılı file bekçisi Fernando Muslera'nın uzun süreli sakatlığı nedeniyle kaleci transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Kasımpaşa forması giyen Fatih Öztürk'ü kadrosuna katmak istiyor. Muslera döndüğünde de yedeği olarak kullanılmak istenen Fatih için görüşmeler başladı.

2019'un yaz transfer döneminde Kasımpaşa'ya gelen Fatih Öztürk ile Akhisarspor forması giydiği dönemde de Galatasaray'ın adı sık sık anılmıştı. Kasımpaşa'da özellikle sezonun ikinci yarısında formasını Ramazan Köse'ye kaptıran Fatih Öztürk'ün Galatasaray'a transferinin önümüzdeki hafta sonuçlanması bekleniyor.

Fatih Öztürk'ün Galatasaray'a gidişi sonrası Kasımpaşa'nın da Karagümrük forması giyen Aykut Özer'i kadrosuna katacağı öğrenildi.

M. Çağrı Davran | FANATİK ÖZEL