SON DAKİKA | Galatasaray'dan Falcao ve Saracchi açıklaması

Son Dakika haberi... Galatasaray, Konyaspor deplasmanında sakatlanan Falcao ve Saracchi'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

28 Ocak 2020, Salı 15:33 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA | Galatasaray'dan Falcao ve Saracchi açıklaması

Son Dakika haberi... Galatasaray, Konyaspor deplasmanında sakatlanan Falcao ve Saracchi'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Konyaspor ile oynanan Süper Lig maçında yaşadıkları sağlık problemleri nedeniyle karşılaşmaya devam edemeyen ve sponsor hastanelerimizden Ulus Liv Hospital’da MR tetkikleri gerçekleştirilen oyuncularımızdan Marcelo Saracchi’nin ve Radamel Falcao’nun sağ uyluk adale grubunda orta düzeyde zorlanma (strain) ve kanama tespit edilmiştir.

Oyuncularımızın tedavilerine başlanmıştır."

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