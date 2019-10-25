Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmana salonda core stabilizasyon çalışmasıyla başlandı.
Daha sonra Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda dinamik ısınma yapıldı.
Antrenmanın devam eden bölümünde pas çalışması gerçekleştirildi.
Ana bölümde ise teknik direktörümüz Fatih Terim yönetiminde taktik oyun oynandı.
Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Sahada adaptasyon çalışmalarını sürdüren Radamel Falcao'ya takımdan ayrı özel bir program uygulandı.
Sofiane Feghouli, günü kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalışarak geçirdi.
Galatasaray, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 17.30’da yapacağı antrenmanla tamamlayarak mücadele öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa girecek.