Galatasaray , Emre Taşdemir'i takımda tuttu. Haziran sonu sözleşmesi sona erecek 25 yaşındaki sol bek ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Galatasaray, Emre Taşdemir'e net 4 milyon 400 bin ve 2022-2023 için 5 milyon lira sabit transfer ücreti ödeyecek. Ocak 2019'da Bursaspor 'dan ayrılan ve bedelsiz olarak Galatasaray'a gelen Emre, Sarı Kırmızılı ekiple çıktığı 29 maçta 5 asistle skora katkı sağladı.





Sarı Kırmızılı ekipten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel Futbolcumuz Emre Taşdemir'in sözleşmesi 2021-2022 ve 2022-2023 sezonları için aşağıdaki şartlarda uzatılmıştır.

2021-2022 sezonu için net 4.400.000 TL sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 5.000.000 TL sabit transfer ücreti

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.







