SON DAKİKA | Galatasaray'dan Emre Taşdemir'e yeni sözleşme
Galatasaray, 25 yaşındaki sol bek Emre Taşdemir'le 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Emre Taşdemir, 2021-2021 sezonu için net 4 milyon 400 bin ve 2022-2023 için 5 milyon lira sabit transfer ücreti alacak.
Galatasaray , Emre Taşdemir'i takımda tuttu. Haziran sonu sözleşmesi sona erecek 25 yaşındaki sol bek ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Galatasaray, Emre Taşdemir'e net 4 milyon 400 bin ve 2022-2023 için 5 milyon lira sabit transfer ücreti ödeyecek. Ocak 2019'da Bursaspor 'dan ayrılan ve bedelsiz olarak Galatasaray'a gelen Emre, Sarı Kırmızılı ekiple çıktığı 29 maçta 5 asistle skora katkı sağladı.
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Sarı Kırmızılı ekipten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Profesyonel Futbolcumuz Emre Taşdemir'in sözleşmesi 2021-2022 ve 2022-2023 sezonları için aşağıdaki şartlarda uzatılmıştır.
2021-2022 sezonu için net 4.400.000 TL sabit transfer ücreti
2022-2023 sezonu için net 5.000.000 TL sabit transfer ücreti
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.