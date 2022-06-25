Süper Lig'de gözler yeni sezon öncesi transfere çevrilmiş durumda. Özellikle Galatasaray 'da hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Başkanlığa Dursun Özbek'in gelmesinin ardından Okan Buruk teknik direktör olarak takımın başına getirildi. Transferde de Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş hamleleri ile ses getiren Sarı Kırmızılı camiada bu kez de Efecan Karaca sesleri yükseldi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Efecan Karaca için Galatasaray'dan 2 milyon dolar bonservis bedeli istedi. Galatasaray, yetiştiği takıma gelmek isteyen oyuncunun yaşının 32 olması nedeniyle bu rakamı yüksek buldu ve transferden vazgeçti.

Efecan Karaca geçen sezon Alanyaspor formasıyla 39 maça çıkmış, 6 gol atıp 15 asist yapmıştı.

Yeni isimler takıma katılacak

Abdülkerim Bardakçı ve Kazımcan Karataş transferlerinde ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş 'a çalım atan Galatasaray, bu iki oyuncunun transferlerini açıklamaya hazırlanıyor. Abdülkerim Bardakçı bonservisiyle, Kazımcan Karataş ise 2 yıllık kiralık şekilde Sarı-kırmızılı takıma katılacak.







