Corona virüs arasından sonra yeniden lige başlamaya hazırlanan ve 3. sene üst üste şampiyonluk isteyen Galatasaray, gelecek planlarını da yapmaya başladı. Sarı Kırmızılılar'da hedef İskoçya ligi takımlarından Hibernian'ın savunmacısı 21 yaşındaki Ryan Porteous...

İngiliz ve ve İskoç medyasında yer alan haberlere göre; Cim Bom'un istediği Porteus için 'İskoçya'nın geleceği...' yorumları yapılıyor. Ancak Galatasaray'ın önünde önemli 2 engel var. Bunlardan birincisi oyuncunun sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor ve Sarı Kırmızılılar oyuncuyu kadrosuna katmak istiyorsa İskoçlara mutlaka bir bonservis bedeli ödemeli...

İkinci engel ise genç stoperi isteyen sadece Galatasaray değil. İsmi verilmeyen birkaç Alman kulübü de Porteus için Hibernian'a teklif yaptı bile... Haberler, Galatasaray'ın oyuncuyu bu sezon birkaç maçta takip ettiği ancak başarılı stoper için İskoç kulübüne şu ana kadar bir teklifte bulunmadığı yönünde...







