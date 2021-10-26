Geçtiğimiz ay resmen kadın futbol takımını kuran Galatasaray 'da hedefler çok büyük... Başkan Burak Elmas bu sezon ligde şampiyonluk isterken, gelecek sezon da Şampiyonlar Ligi'nde kupayı istediğini ve bunun için de kadın futbol takımına yeterli bütçeyi ayıracaklarını teknik heyete bildirdi. Bunun üzerine Sarı-Kırmızılılar da kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Üst düzey isimleri renklerine bağlamak için kolları sıvayan yönetim, Taubate'de forma giyen Jerica Gomez Rodrigues'i resmen istedi.

Aylık 1900 Euro önerildi

Cim Bom'un transfer teklifine FANATİK ulaştı. Galatasaray 1+1 yıllık kontrat üzerinden görüşmelerine devam ederken, Rodrigues'e aylık 1900 euro önerildi.

İstanbul'a davet edildi

Yıldız oyuncunun bu teklife sıcak baktığı ve 1 hafta içinde net kararını bildireceği kaydedildi. Sarı-Kırmızılılar 5 Kasım'a kadar Jerica Gomez Rodrigues'i sözleşmeyi imzalaması için İstanbul'a davet etti. İşte o ilgi kağıdı...

(FANATİK ÖZEL / Atalay Özçelikli)



