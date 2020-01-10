10 Ocak Cuma son dakika Galatasaray haberlerinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray Onyekuru, Jesse Sekidika ve Saracchi transferlerini tamamladı. Sarı-Kırmızılı takımda gözler şimdi diğer transferlere çevrildi. Peki, Galatasaray kimi transfer edecek? Takımdan hangi oyuncularla yollar ayrılacak? Stoper ve forvet transferinde son durum nedir? İşte Galatasaray'da yaşanan son dakika transfer gelişmeleri ve detaylar...

NAGATOMO VE MARIANO'DA SON DAKİKA

Gözden çıkarılan Nagatomo ve Mariano’nun Antalya kampına katılıp katılmayacakları bugün belli olacak. İki oyuncunun da kulüpten ayrılmasına izin verilmiş durumda.

Eğer görüştükleri kulüplerle anlaşırlarsa, takım Antalya’da kamp yaparken, Nagatomo ve Mariano sözleşme imzalamak üzere Türkiye’den ayrılacak.

SERI'YE NAPOLİ KANCASI

Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Sarı kırmızılıların sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Seri’ye Lyon’un ardından Napoli de talip oldu.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Napoli, Fildişi Sahilli oyuncunun bonservisini almak için Fulham’la görüşmelere başladı.

BABEL AJAX TRANSFERİNİ AÇIKLADI

Galatasaray'ın sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği ancak performansıyla hayal kırıklığı yarattığı Ryan Babel, Ajax'a transferi için gittiği Hollanda'da açıklamalarda bulundu.

Ryan Babel'in açıklamaları şöyle;

Yine evimdeyim. Geri dönmek oldukça tugaf. Çünkü her şey çok hızlı gelişti. Ama bundan memnunum. Ajax taraftarı olduğumu hiçbir zaman saklamadım. Ajax, dünyanın her yerinde konuşulan bir kulüp. Sezon sonuna kadar buranın bir parçası olmak mutluluk verici.

Her şey Galatasaray'a bağlıydı

Ajax için tekrar oynamanın onur verici bir durum olduğunu düşünüyordum ama bu karar tek başıma bana ait değildi. Buraya gelebilmem için her iki takıma da faydalı olabileceğim bir durum ortaya çıktı ve transferim hızlıca tamamlandı.

Maaşında indirime gitmesi hakkında sorulan bir soruya ise Ryan Babel, 'Bu durumu kendime Avrupa Şampiyonası sırasında ödeyebileceğim bir yatırım olarak gördüm. Futbol oynamak için çalışan bir takıma geldim. Galatasaray’da ilk yarı yıl biraz zor geçti' ifadelerini kullandı.

Ryan Babel, Galatasaray'dan Ajax'a 6 aylığına kiralandı.

Ryan Babeli bu sezon 20 resmi karşılaşmada 5 gol atarken 1 de asist yaptı.

GALATASARAY'IN 4. TRANSFERİ

Christian Luyindama'nın geçirdiği ameliyat sonrası sezonu kapatmasının ardından Aslan birçok oyuncuyla temas kurmuştu.

Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Luyindama'nın yerine takviye arayışında bulunan Galatasaray'ın önüne menajerler Villareal'den Ramiro Funes Mori ismini getirdi. 2015-16'da 12 milyon euro'ya Everton'a, geçen sezon ise 9 milyon euro'ya Villareal'e transfer olan Arjantinli stoper, bu sezon La Liga'da 3 maçta sadece 91 dakika oynayabildi.

Forma giyemediği için İspanyol ekibinden ayrılmak için izin isteyen 28 yaşındaki Mori, büyük hedefleri nedeniyle Galatasaray'da oynamayı çok istiyor.

Teknik direktör Fatih Terim'in aradığı sol ayaklı iyi pas yapan stoper özelliklerine harfiyen uyan ayrıca zaman zaman ön liberoda da oynayabilen 1.86 boyundaki Funes Mori'nin Galatasaray'ı istemesindeki en önemli neden ise kardeşi...

Hali hazırda Meksika'nın Monterrey takımında forma giyen kardeşi Rogerio Funes Mor, yıllar önce Eskişehirspor forması giymişti. Abisine Galatasaray'la ilgili bilgi verdiği ifade edildi.Terim'in yakın takibe aldığı Arjantinli stoper için görüşmelerin kısa bir süre içinde başlaması ve 1.5 yıllığına Villarreal'den kiralanması bekleniyor.

Mert Çetin için Roma'yı ikna edemeyen Galatasaray, Sampdroia'nın zorunlu satış istemesi nedeniyle de Murillo'nun transferi konusunda yol alamadı. Şimdi Funes Mori gündeme gelirken Villarreal defterini kapatmak isteyen Arjantinli futbolcu çağrı bekliyor. Villarreal ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Muri, kariyeri boyunca 207 maça çıktı, 15 gol atıp, 7 de asist yaptı.

GALATASARAY'DA EMRE MOR ŞOKU!

Galatasaray, Fatih Terim'in ikinci yarıda kadroda düşünmediği Emre Mor'u Celta Vigo'ya geri göndermek istedi ancak İspanyol ekibinden olumsuz cevap aldı.

Celta Vigo, sarı kırmızılı ekibin bu teklifini geri çevirerek Emre Mor'u geri almayı kabul etmediğini iletti.

Emre Mor bu sezon Galatasaray formasıyla 16 resmi maça çıktı ancak gol ya da asist sevinci yaşayamadı.

Kaynak: Takvim

TRANSFERDE MUTLU SON!

Galatasaray, 3 yeni transferle ikinci yarı için kadrosunu güçlendirirken bir taraftan da takımın yaş ortalamasını düşürdü.

Sezonun ilk yarısında özellikle yaşlı bir ekip olması nedeniyle eleştirilen ve teknik direktör Fatih Terim'in de öz eleştiri yaptığı bu konu için yapılan hamleler, sonrasında 3 transferde de en az 10'ar yaş gençleşen oyuncular dikkat çekti! Kısa süre içinde 33'er yaşındaki Yuto Nagatomo, Mariano ve Ryan Babel'in resmi ayrılığı beklenirken, üç oyuncu arasından sadece Babel'in Ajax'a kiralık olarak gitmesi bekleniyor.

Yeni transferler ise gençlikleri ile öne çıkıyor. Monaco'dan kiralanan Onyekuru 22, Leipzig'den 1.5 yıl için kiralanan Saracchi 21 ve Eskişehirspor'dan transfer edilen Sekidika ise 23 yaşında. En az 10'ar yaş genç oyuncularla aynı mevkileri takviye eden sarı-kırmızılılar ayrıca Mariano yerine Martin Linnes'i (28) de kadroya alıp gençlik aşısını sürdürdü. (Sabah)

GALATASARAY'DA MERT ÇETİN BİLMECESİ

Galatasaray ile adı anılan Roma'nın stoperi Mert Çetin bilmecesi sürüyor. Sarı- Kırmızılı ekip, sezon başında Gençlerbirliği'nden Roma'ya transfer olan Mert Çetin'i kiralamak istiyor.

Galatasaray muhabirimiz Metin Karabaş, Mert Çetin ismini Fanatik TV'de değerlendirdi. Sarı - Kırmızılı ekibin Mert'i ciddi bir şekilde istediğini vurgulayan Metin Karabaş, ''Galatasaray, Mert'i uzun zamandır gündeminde tutuyor. Sezon başında da bu oyuncuyu kiralık olarak isteme durumu vardı. Şuanda daha ciddi bir şekilde Mert’i istiyor. Önümüzdeki günler bu transferin olumlu ya da olumsuz netleşmesini sağlayacak.' dedi.

Transfer görüşmelerinin olumlu ilerlediğini dile getiren Metin Karabaş, ''Roma bu oyuncuyu çok kolay vermeyecek gibi gözüküyor. Kiralarsa da öncelik olarak İtalya ligini düşünüyorlar. Tabi Galatasaray gibi büyük bir kulüpte devreye girince şuan görüşmeler pozitif ilerliyor. Önümüzdeki süreçte Mert’in Galatasaray’a gelme ihtimali var.'' dedi.



