Son dakika gelişmesi: Galatasaray, sol topuğunda ağrı hisseden Younes Belhanda'nın Gaziantep FK maçının kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.
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Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, bugün Madrid’de yapılan antrenman öncesi sol topuğunda ağrı hisseden Faslı yıldızın tedbir amaçlı olarak antrenmana katılmadığı kaydedildi.
Belhanda, kafile ile birlikte Gaziantep’e gitmezken, İstanbul’a döndü.