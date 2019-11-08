Son dakika! Galatasaray'dan Belhanda açıklaması

Son dakika haberi: Galatasaray, Faslı 10 numara Younes Belhanda'nın sakatlığı nedeniyle Gaziantep FK maçının kadrosunda yer almadığını açıkladı.

08 Kasım 2019, Cuma 22:08 Son Güncelleme:
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Son dakika! Galatasaray'dan Belhanda açıklaması

Son dakika gelişmesi: Galatasaray, sol topuğunda ağrı hisseden Younes Belhanda'nın Gaziantep FK maçının kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

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Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, bugün Madrid’de yapılan antrenman öncesi sol topuğunda ağrı hisseden Faslı yıldızın tedbir amaçlı olarak antrenmana katılmadığı kaydedildi.

Belhanda, kafile ile birlikte Gaziantep’e gitmezken, İstanbul’a döndü.


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