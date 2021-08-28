18 milyon TL yani yaklaşık 1.2 milyon Euro karşılığında 1.Lig ekibi Keçiörengücü’nden transfer edilen Barış Alper Yılmaz, UEFA Avrupa Ligi’nde rüştünü ispatladı. Teknik direktör Fatih Terim’in ikinci yarıda Kerem’in yerine oyuna soktuğu 21 yaşındaki yıldız adayı, oynadığı kanadı adeta otobana çevirdi. Turun kazanılmasında büyük payı olan Barış, sadece hocası Fatih Terim’den değil, mücadeleyi tribünde takip eden A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’i de çok etkiledi.

Yeni Kerem oldu

Ümit Milli Takım’a düzenli çağrılan Barış için transfer döneminde Beşiktaş ve Trabzonspor ciddi şekilde devredeydi. Ancak hızlı davranan Cim Bom, Keçiörengücü’nün ardından oyuncuyu da 4 milyon TL yıllık ücrete ikna etmişti. Kerem’in ardından Fatih Terim’in yeni gözdesi olan Barış Alper Yılmaz’ın, yarınki Kasımpaşa mücadelesinde ilk 11’de forma giymesi bekleniyor. Özellikle 3 yerli oyuncu oynatma zorunluluğunun bulunduğu süreçte Barış Alper Yılmaz’ın bu performansı daha da kıymetli hale geldi.

11'de oynamaya hazırlanıyor

İkinci yarıda oyuna girip, Randers maçının kahramanı olan Barış Alper Yılmaz, performansıyla herkesi büyüledi. Fatih Terim, 21 yaşındaki kanat oyuncusunu yarınki Kasımpaşa mücadelesinde ilk 11’e koymaya hazırlanıyor. Keçiörengücü’nden 18 milyon TL bonservisle transfer edilen Barış, Galatasaray ’da senelik 4 milyon TL ücret alıyor.

Metin Karabaş