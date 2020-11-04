Süper Lig’de ilk sezonunu geçiren 22 yaşındaki orta saha Galatasaray teknik heyetinin dikkatini çekti. Merkezde eksiği olan Cimbom’da Ankaragücü'nde forma giyen Atakan Çankaya için detaylı analiz yapılacak.

Galatasaray’da yönetim yaz transfer döneminde istenilen birçok transferi gerçekleştiremezken orta saha için de gerekli takviye yapılmadığı gerekçesiyle büyük tepki almıştı. Sarı-kırmızılılarda şimdiden birçok kişi gözünü ocak ayına çevirirken teknik heyet de bir yandan yeni planlamaları yapıyor.

Atakan Galatasaray'ın radarında!

Orta sahaya mutlaka takviye isteyen teknik direktör Fatih Terim ve kurmayları, eski öğrencileri Jean Michel Seri’nin yanı sıra başka futbolcuları da inceliyor.

Sarı-kırmızılıların radarına son olarak Ankaragücü forması giyen Atakan Çankaya girdi. Galatasaray’a karşı iyi bir performans gösteren 22 yaşındaki futbolcu özellikle temposu ve fiziğiyle dikkat çekti. Devre arasına kadar özel olarak takip edilecek Atakan, daha önce Altay ve Osmanlıspor formaları giymişti. Kulübüyle olan sözleşmesi 2021 yılına kadar devam eden Çankaya, bu sezon 3 maçta forma giydi.