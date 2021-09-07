Galatasaray , Roma'nın satışına onay verdiği 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Amadou Diawara'nın transferi için şartları zorluyor.

Galatasaray, transfer penceresi kapanmadan Roma'dan Diawara'yı transfer etmek için girişimde bulundu. Roma satışa onay verdi.

Mourinho oynatmıyor!

Diawara'nın şu an Roma'da özellikle Mourinho sonrası forma şansı bulmakta zorlandıktan sonra ayrılma olasılığı hakkında konuşuluyor.

2 milyon Euro kiralama + 18 opsiyon

Roma 24 yaşındaki Gine'li ön libero Amadou Diawara için Galatasaray'dan 2 milyon Euro kiralama talebi ve 18 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu talep etti.







