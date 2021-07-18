Sol bek için çalışmalarını sürdüren Sarı Kırmızılılar, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United ile sözleşmesini uzatmayan Alioski ile görüşmelerini sürdürüyor.

Galatasaray , diğer yandan da alternatif isimler için girişimlerde bulunuyor. Aslan'ın gündemine daha önce İspanya LaLiga'da Real Betis'te görev yapan Alex Moreno gelmişti.

3 senelik daha sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki savunmacı, İstanbul'a gelmeye sıcak baksa da bonservis konusunda bir türlü anlaşma sağlanamamıştı. Cim Bom'un şimdi ise Moreno için Betis ile son bir kez daha masaya oturması bekleniyor.





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