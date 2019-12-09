Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmana salonda core stabilizasyon çalışmasıyla başlandı.

Sahada ise yenilenme koşusu gerçekleştirildi.

Ryan Babel ve Sofiane Feghouli, tedavisinin ardından koşu çalışmalarına devam etti.

MR tetkiklerinde sağ alt arka adalesinde orta düzeyde zorlanma tespit edilen Adem Büyük’ün tedavisine başlandı.

Galatasaray, Paris Saint-Germain ile oynayacağı maç öncesindeki son antrenmanını yarın yerel saatle 18.30’da (TSİ 20.30) karşılaşmanın gerçekleşeceği Parc des Princes’te yapacak.

Teknik direktör Fatih Terim ve bir oyuncu ise Parc de Princes’te bulunan medya merkezinde yerel saatle 18.00’de (TSİ 20.00) düzenlenecek basın toplantısına katılacak.