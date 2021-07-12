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Son dakika! Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakçı'ya resmi teklif

Konyaspor'la 1 yıl sözleşmesi kalan Abdülkerim Bardakçı'yı gözüne kestiren Galatasaray'ın, Yeşil-Beyazlılar'ın kapısını 250-300bin Euro'luk bir teklifle çalacağı öğrenildi.

12 Temmuz 2021, Pazartesi 09:26 Son Güncelleme:
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Son dakika! Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakçı'ya resmi teklif

Kadrosundaki yerli sayısını artırmayı amaçlayanCim Bom, Konyaspor 'un kaptanı Abdülkerim Bardakçı'yı gözüne kestirmişti. İç Anadolu ekibiyle yapılan ilk görüşmelerde transfer için nabız yoklanırken, tarafların şartların oluşması durumunda anlaşabileceği görüşü ortaya çıktı. Bunun üzerine Sarı-Kırmızılı yönetim, resmi teklifle Yeşil-Beyazlılar'ın kapısını çalmaya karar verdi.


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Transferin önü açık

Altyapısından yetiştiği Konya'yla 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Abdülkerim Bardakçı için Aslan'ın ilk etapta 250-300 bin Euro'luk bir öneride bulunacağı gelen haberler arasında. Teknik direktör İlhan Palut'un, "Değerini bulursa satılabilir"raporu sonrasında Yeşil-Beyazlı yönetimin, Galatasaray 'ın önerisine vereceği cevap merak konusu. Konya yönetiminin, kaptanlarının önünü kapatmak istemediği de biliniyor.

Metin Karabaş


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