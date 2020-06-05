SON DAKİKA | Galatasaray'da Yusuf Günay'dan manidar paylaşım!
Son dakika gelişmesi... Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy'un Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir hakkında açıklamalar yaptığı sırada Twitter üzerinden manidar bir paylaşımda bulundu.
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy'un kritik açıklamaları sırasında Twitter'dan dikkat çeken bir paylaşım gerçekleştirdi.
Semih Özsoy, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamalarına ilişkin tepkisini gösterirken Yusuf Günay da Twitter üzerinden 'Su akar yolunu bulur' şeklinde bir paylaşımda bulundu.
Yusuf Günay'ın paylaşımı, zamanlama itibariyle Semih Özsoy'un açıklamalarına yorum olarak nitelendirildi.