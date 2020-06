Sarı-Kırmızılılar’da transfer konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bir yandan 12 Haziran’da resmen kaldığı yerden devam edecek olan Süper Lig için mesai harcayan Cim Bom’da diğer yandan transfer konusunda da hareket var... Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai içerisinde bulunan Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekibi Everton’ın kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Christian Luyindama’nın yerini doldurmak için şimdiden düğmeye bastı. Afrika basınının Everton’ın 15 milyon Euro ödemeye hazır olduğunu yazdığı Demokratik Kongolu savunmacının olası ayrılığını göz önünde bulunduran Aslan, İtalya Serie A temsilcisi Roma’nın Brezilyalı yıldızı Juan Jesus’un peşine düştü.

Planlama belli oldu

Kulübü Roma’yla 1 yıl daha kontratı bulunmasına rağmen ayrılığa olumlu bakan 28 yaşındaki stoper için Galatasaray Yönetimi’nin yeni haftada resmi adımları atacağı kaydedildi. Luyindama’dan elde edilecek bonservis gelirinin bir bölümünü Jesus transferini finanse etmek için kullanmayı planlayan Sarı-Kırmızılılar, kalan miktarı da diğer bölgelerde yapacağı hamleler için ayıracak.

Belhanda’nın yeri şimdiden doldu!

Galatasaray’ın bir diğer yıldızı Younes Belhanda da transfer gündeminden düşmüyor. Suudi Arabistan kulüplerinin kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Faslı 10 numara için 5 milyon Euro’luk bir talepte bulunan Cim Bom, bu oyuncunun yerini doldurma konusunda ise aceleci değil... Süper Lig ekiplerinden Sivasspor’la sezon sonunda kontratı bitecek Mert Hakan Yandaş’la ön anlaşma yapan Galatasaray, Belhanda’nın yerini 25 yaşındaki futbolcuyla doldurmayı planlıyor. Yönetimin, Belhanda transferinin gerçekleşmesi sonrasında Mert’le rekabete girmesi için genç bir 10 numara daha alabileceği konuşuluyor.

Mini yorum

Florya sezona hazır

Süper Lig’in son sekiz maçı için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Florya’da çalışıyor. Uzun bir aranın ardından toplanan Sarı-Kırmızılı takım için her şeyin yolunda gittiğini söyleyebiliriz. Günde çift antrenman yapan Fatih Terim’ in öğrencileri fizik ve mental açıdan son derece iyi durumda. Oyuncuların hırsı ve antrenmanlardaki performansları Terim’ in yüzünü güldürüyor. Yoğun bir tempoya rağmen herhangi bir sakatlığın yaşanmaması Galatasaray için diğer bir sevindirici haber. Sağlık ekibi ile birlikte futbolcularının her anını yakından takip eden Fatih Terim sakatlık yaşanmaması için tedbirli davranıyor. Negatif sonuç pozitif etki yarattı Kovid-19 sorununu ilk yaşayan kulüp olan Sarı-Kırmızılılar’da geçtiğimiz gün yapılan testlerin tümünün negatif çıkması oyuncuların sahaya daha fazla konsantre olmasını sağladı. Terim’in takımı hem fizik hem de mental olarak ligin son bölümüne hazır görünüyor.

Metin Karabaş