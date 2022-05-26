Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Sarı- Kırmızılı kulüpte yaşadığı süreci Osman Tanburacı'nın Youtube kanalına anlattı. Zor günler geçirdiğini belirten İspanyol hoca, "Tabii ki Galatasaray’ın tarihine, eski hocalarına ve efsanelerine saygı duymalıyız. Türkiye’de 4 yıldıza sahip, UEFA Kupası’nın finalinde Arsenal, UEFA Süper Kupa’da Real Madrid’i yenerek şampiyon olmuş, farklı değerlere sahip bir kulüpteyim. Ancak Galatasaray’ın gerçekleriyle de yüzleşmemiz lazım. Başkan o gerçekleri açıkladı, gelirimiz 50 milyon Euro'lardan 27 milyon Euro'ya inmiş. Bu durumu ne kadar çabuk fark edersek geleceğe o kadar iyi hazırlanırız" dedi. Büyük başarıların geçmişte kaldığını hatırlatan Torrent, şöyle devam etti:

'Geçmişle bir şey kazanamayız'

“UEFA ve Süper Kupa zaferlerinin üzerinden 22 yıl geçmiş. Sadece armamız, geçmişimiz veya ismimizle bir şeyler kazanamayız, her gün daha iyisi için çalışmalıyız. Nitekim geldiğimde Galatasaray düşme hattındaydı, stabil hale getirdik ama ne acılar ve ne zorluklar yaşadığımızı biz biliyoruz. Daha ilk günden hedef olduk. Kendime, ‘Ben bu insanlara ne yaptım’ diye sordum. Yönetimin ibrasızlıkla karşılaşması iyi olmadı. Çünkü dışarıda ne olursa olsun, onun içeriye de etkisi oldu."

'Oyuncuları nasıl motive ederiz'

“Başkan adaylarının bizimle çalışmak istemediklerini açıklamaları, işimizi daha da zorlaştırdı. Biz adayların projelerine elbette saygı duyarız ancak o açıklamalardan sonra, 50 gün boyunca takımı motive etmeye çalıştık. Oyuncular haberleri takip ediyor ve sürekli teknik direktörleri için ‘Şöyle kötü, böyle kötü, gönderilecekler’ deniliyor. Böyle bir ortamda nasıl motive edeceksiniz onları?”

'Florya terk edilmiş gibiydi'

“Geldiğimizde 1 haftaya sıkışmış 3 maç vardı önümüzde. Bilgisayar programları yoktu, temizlik elemanları ve hijyenik bir ortam yoktu. Yerlerde eşyalar, ortada çıkarılıp bırakılmış kablolar vardı. Sanki Florya terk edilmiş gibiydi. Analiz departmanını sordum birine, o da bilmediğini, kendisinin de muhtemelen gönderileceğini söyledi. Öyle de oldu. Biz gönderilirsek kurduğumuz sistemi tertemiz ve yerlerinde bırakacağız..."

'Üzgünüm, ben aktör değilim'

“Oyuncular bana ‘Hocam burada taraftar, teknik direktörlerin hareketli olmasından hoşlanır' diyor. Ben de onlara ‘Kusura bakmayın, ben aktör değilim’ diyorum. Böyle bir alışkanlık yerleşmiş burada. Başarı için sabır lazım. Ama burada kazanamıyorsanız 4 ayda gönderilirsiniz. Vicente del Bosque, Frank Rijkaard, Luis Aragones, Dick Advocaat, Roberto Mancini... Bu hocaların hepsi gönderilmiş. Ben de gönderilirsem gocunmam.”

'Yeni başkanı tebrik edeceğim'

"Ben devam etmek istiyorum. Sizi mahcup edeceğim diye bir meydan okuma, bana kalmış bir durum değil. Yapacağım ilk şey seçilen başkanı tebrik etmek olacak. Sözleşmesi biten oyuncular var, ne olacağını onlar da bilmiyor. Almak için konuştuklarımız vardı, ne olacak bilmiyoruz. Şu an belirsizlik var."