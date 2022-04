Galatasaray 'ın derbi planı belli oldu. Aslan'ın hocası Torrent, maçın anahtarı olarak orta sahayı belirledi. Merkezi Berkan, Taylan ve Cicaldau üçlüsüyle tutmak isteyen İspanyol çalıştırıcı, Kadıköy'de önce Fenerbahçe 'nin hızını kesmeyi, ardından kontralarla sonuca gitmeyi planlıyor. Takım savunmasını ikinci bölgede başlatacak olan Torrent, top buraya gelene kadar Fenerbahçe'nin oyununa müsaade edecek. Bu sırada tüm koridorların kapatılmasını ve kesinlikle rakibe boşluk bırakılmamasını isteyen Torrent, pozisyon ikinci bölgeye yaklaştığında alanı daraltarak en kısa sürede topun kendilerine geçmesini bekliyor. Yine merkezdeki üçlüden savunma arkasına atılacak toplarla kanat oyuncularını pozisyona sokmalarını isteyen Torrent, bu şekilde Fenerbahçe savunmasının dengesini bozmaya çalışacak.

Derbi mesajları iddialı

Olası bir Fenerbahçe zaferinin, kendisinin kulüpteki geleceğini sağlamlaştıracağını düşünen Domenec Torrent, hafta içinde yaptığı iddialı açıklamalarla, galibiyete ne kadar çok inandığını da dile getirmiş oldu. "Biz Fenerbahçe maçını kesinlikle kazanacağız" diyen 59 yaşındaki teknik adam, "Tüm gücümüzü vereceğiz. Fakat bir maçla oyuncuların ve kulübün geleceği değişmez. Derbiden hangi sonuç çıkarsa çıksın, bu kulüp için, bu arma için, Galatasaray taraftarı için kalan tüm maçlarımızı da kazanmaya çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.

Muhabirimiz Metin Karabaş Galatasaray'daki son durumu değerlendirdi.

Florya'da keyifler yerinde Karagümrük galibiyeti ile alt sıralardan uzak durma adına önemli bir adım atan Galatasaray’da moraller yerinde. Hafta boyunca yapılan antrenmanda takım motivasyonunun yüksek olduğunu söylemek mümkün. Diğer yandan Kerem ve Omar’d an gelen olumlu haberler To rrent’in elini rahatlatacak gibi. Sarı- Kırmızılı oyuncular her ne kadar ligde hayal kırıklığı yaratsa da büyük maçlarda gerçek kimliğine bürünebiliyor. Bu derbi de onlardan biri olacaktır. To rrent ve ekibi, bu sezon bir hayli üzdüğü taraftarlarını sevindirebilmek adına sahaya çıkacak. Florya’d a oyuncuların bu konuda bir hayli istekli olduğu görülüyor.