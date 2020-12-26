Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Fatih Terim'in cezası nedeniyle kulübede yer alamadığı karşılaşmada takımın başında Levent Şahin yer aldı.

İki takım da ortada bir oyun gerçekleştirdi. Sarı kırmızılıların genç yıldızı Taylan Antalyalı bu maç öncesinde sarı kart sınırındaydı. Dakika 14'te Nwakaeme ile mücadelesinde elle oynayan Taylan, hakem Halil Umut Meler tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Ceza sınırında olan Taylan Antalyalı, Süper Lig'in 16. haftasında Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Antalyaspor maçı için cezalı duruma düştü.

TERİM'İN VAZGEÇİLMEZİ

Bu sezon gösterdiği performansla hem Fatih Terim'in gözüne giren hem de Türk spor kamuoyunun çokça konuştuğu bir isim olan Taylan, sarı kırmızılıların vazgeçilmez isimleri arasında yer aldı.

25 yaşındaki futbolcu, bu zamana kadar Süper Lig'de tüm maçlarda 90 dakika oynadı. Taylan sadece Türkiye Kupası'nda oynanan Darıca Gençlerbirliği maçı kadrosunda yer almadı.

Avrupa Ligi elemelerinde de boy gösteren Taylan Antalyalı, sarı kırmızılı forma ile çıktığı 16 maçta 1 gol 2 asistlik performansla oynadı.