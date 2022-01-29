Galatasaray 'da İcra Kurulu Başkanı olarak göreve geldiği günden beri tartışılan isim olan Handa Ocak Başev, istifa etti. Sarı kırmızılı takım bu isifayı KAP'a bildirdi.

Handa Ocak Başev neden tartışılıyordu?

Sarı kırmızılı kulüp tarihinde eşi benzerine az rastlanır bu olayın çıkış noktasında yönetimdeki CEO tartışmaları bulunuyordu. Başkan Burak Elmas, CEO olarak göreve atadığı Hande Ocak Başev ile alakalı yönetim kurulundaki muhalefet ve tavrın yanı sıra, aldığı kararı idarecilerin oylamaya sunması nedeniyle oldukça sinirlenmişti. Gergin geçen toplantıdan da mutsuz olan yöneticilerine “Madem öyle gereğini yapın. Galatasaray, başkanlık sistemi ile yönetilen bir kulüp. Başkanın aldığı bir kararı oya sunmak ne demek?” diyen Burak Elmas sinirle erken ayrılmıştı.

Yöneticiler birbirine girdi

Ancak başkan ayrıldıktan sonra da devam eden toplantı sonrasında kulüp genel sekreteri Köksal Ünlü ile başkan Burak Elmas’ın danışmanı Prof. Dr. Ahmet Kasım Han arasında arbede yaşanmıştı. Başkan yardımcısı Rezan Epözdemir ile birlikte CEO ataması ve Hande Ocak Başev’in tavırları nedeniyle rahatsız olanların başında gelen ve bunu dile getiren Ünlü ile Han, “Galatasaray’ı ne hallere düşürdünüz? Ne hale getirdiniz?” diye karşılıklı bağırarak birbirlerinin üzerine yürümüştü. Bunun üzerine kulüp koridorlarında olan yöneticiler hemen araya girmişti. Bu gelişmenin ardından G.Saray Kulübü Genel Sekreteri Köksal Ünlü, istifa dilekçesini yazarak resmen yönetim kuruluna sunmuş ve görevinden ayrılmıştı.

Başkan Burak Elmas da açıkladı

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Hande Ocak Başev'in istifasıyla ilgili resmi twitter adresinden bir açıklama yayınladı. Elmas "Galatasaray Sportif AŞ İcra Kurulu Başkanı Sayın Hande Ocak Başev, 28 Ocak 2022 tarihi itibariyle Galatasaray Spor Kulübü Derneği ve bağlı Anonim Şirketler çatısı altında yürütmekte olduğu tüm görevlerinden ayrılmıştır. Göreve başladığından bu yana Sayın Başev'in kişiliğine yöneltilen mesnetsiz ithamları üzüntüyle karşılıyor; bu zaman zarfında Galatasaray Spor Kulübü'ne hiçbir maddi karşılık almadan verdiği değerli hizmetler için şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.