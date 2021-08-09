Sarı-Kırmızılılar'da savunmaya yapılacak takviyelerin devam etmesi bekleniyor. Aslan, Victor Nelsson'la anlaşma noktasına gelirken, gündemdeki bir başka isim olan Japhet Tanganga için de gözler kulübü Tottenham’da... İngiltere Premier Lig ekibinde geçen sezon 13 maça çıkan İngiliz futbolcunun yeni sezonda daha fazla süre alması ve ilk 11'in değişmezleri arasına girmesi zor gözüküyor.

Bölgesinde rakipleri çok

Tottenham, Davinson Sanchez, Eric Dier ve Rodon'un yanına son olarak Atalanta'dan yaklaşık 50 milyon Euro vererek Cristian Romero'yu aldı. Tanganga'nın bu şartlarda gözden çıkarılması yüksek ihtimal. Cim Bom da, İngilizler'den gelecek habere göre hareket etmek için geri sayıma geçti.

Ada ekibi, teknik direktörNuno Espirito Santo'nun vereceği rapora göre 22 yaşındaki stoperi kiralık olarak başka bir takıma verecek. Eğer Tottenham'dan olumlu bir haber gelirseCim Bom, savunma hattı için bu genç savunmayı kadrosuna uygun bir ücretle katmayı hedefliyor.







