Sarı-Kırmızılı kulübün her ne kadar Victor Nelsson'la anlaştığı iddia edilse de, İngiliz basınında Galatasaray 'ın Tottenham ile hâlâ pazarlık halinde olduğu ifade edildi. Fatih Terim'in kadrosunda görmeyi en çok istediği stoperlerin başında gelen, hatta, "Opsiyonsuz da olsa kiralayalım" dediği Tanganga için haber beklendiği belirtiliyor.

Tottenham'ın bonservisiyle vermeye yanaşmadığı, bu nedenle kiralama kontratından satın alma opsiyonunun çıkarılmasını istediği Tanganga konusunda olumlu bir gelişme yaşanırsa, Sarı-Kırmızılılar'ın bu transferi de tamamlamayı planladığı vurgulandı. Bu da Galatasaray'ın iki yabancı stoper takviyesi birden yapabileceği anlamına geliyor.







