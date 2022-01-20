Galatasaray ile olan kontratı sezon sonunda bitecek olan Ryan Babel'le ilgili flaş gelişme yaşandı. Teknik direktör Domenech Torrent'in kadroda düşünmediği Hollandalı yıldıza sürpriz teklif geldi.

TFF 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Eyüpspor, Babel için teklif yaptı. Hollandalı futbolcunun bu teklifi değerlendirdiği belirtildi.

Eyüpspor geçtiğimiz sezonun devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan Erencan Yardımcı'yı 4 milyon 200 bin TL karşılığında renklerine bağlamıştı. Genç oyuncu, Ahmet Ildiz karşılığında Alanyaspor transfer olmuştu.

Kadrosunda Süper Lig tecrübesi olan birçok isim var

Eflatun-sarılı takımın kadrosunda Umut Bulut, Bogdan Stancu, Cenk Ahmet Alkılıç, Zvonimir Kozulj, Ahmed Ildiz ve Strahil Popov gibi Süper Lig tecrübesi bulunan oyuncular yer alıyor.

Kaynak: Milliyet