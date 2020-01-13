Önceki gün Antalya'da Konyaspor ile oynanan maçın sonrasında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile bir araya gelen ve bu transferi yaklaşık bir saat statta görüşen Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Nijeryalı futbolcu Jesse Sekidika'yı resmen istedi.

Fatih Terim'in onay vermesinin ardından Yeşil Beyazlı yönetim Sekidika'nın menajeriyle pazarlık masasına oturdu.

Dün yapılan uzun görüşmeler neticesinde sağ kanat oyuncusu Jesse Sekidika'nın sezon sonuna kadar Bursaspor'a kiralandığı bildirildi.

Sarı kırmızılılarda yaşanan bu sürpriz ayrılığın kadroda yer açmak adına olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: Bursa Hakimiyet