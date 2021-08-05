Transferdeki tüm yoğunluğu stoper arayışına veren Galatasaray Yönetimi, dünyanın dört bir yanından isimlerle temas halinde. Cim Bom'un gündemine gelen isim Danimarka'dan.Ülke basınında da yer alan iddialara göre, Midtjylland'ın kaptanı Erik Sviatchenko, Sarı-Kırmızılı kulübe önerildi.

2 milyon Euro bonservis bedeli ve 1.5 milyon Euro yıllık maaş üzerinden 3 senelik sözleşmeye hazır olan 29 yaşındaki savunmacı hakkındaki son kararı teknik patron Fatih Terim verecek. Marcao'nun yanına, Luyindama'nın yerine güçlü ve hızlı bir stoper isteyen tecrübeli teknik adam, yardımcılarıyla birlikte oyuncuyu analiz ettikten sonra yönetimle görüşecek.









Celtic de onu istiyor

1.85'lik defans oyuncusunu isteyen takımlar arasında, Sviatchenko'nun daha önce formasını giydiğiCeltic de var. Eğer İskoç kulübü, deneyimli futbolcunun şartlarını kabul ederse, bu transferin kısa sürede gerçekleşeceği belirtiliyor. Galatasaray cephesinin bu yüzden elini çabuk tutması gerektiği ifade edildi.

Yakup Çınar







