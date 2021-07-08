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Son dakika - Galatasaray'da Stanciu için görüşmeler başladı

Galatasaray, Fatih Terim'in özellikle istediği Rumen 10 numara Nicolae Stanciu için harekat resmi olarak başladı ve kulübüyle temasa geçildi.

08 Temmuz 2021, Perşembe 09:45 Son Güncelleme:
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Son dakika - Galatasaray'da Stanciu için görüşmeler başladı

Nicolae Stanciu için harekât resmen başladı... Galatasaray , Fatih Terim'in özellikle istediği Rumen 10 numara için Slavia Prag'a 3 milyon Euro önerdi. Çek ekibiyle görüşmeler resmen başlarken, 28 yaşındaki oyuncuyla da ilk temas kuruldu.

Stanciu'nun, Cim Bom'a gelmeyesıcak bakması transferin önünü açarken, Sarı-Kırmızılılar'ın herhangi bir olumsuz duruma karşı alternatifi de bir başka Rumen oyuncu Olimpiu Morutan. Burak Elmas vekurmayları, Terim'in istekleri doğrultusunda Stanciu için önümüzdeki günlerde oldukça yoğun günler geçirecek.


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