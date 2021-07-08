Nicolae Stanciu için harekât resmen başladı... Galatasaray , Fatih Terim'in özellikle istediği Rumen 10 numara için Slavia Prag'a 3 milyon Euro önerdi. Çek ekibiyle görüşmeler resmen başlarken, 28 yaşındaki oyuncuyla da ilk temas kuruldu.

Stanciu'nun, Cim Bom'a gelmeyesıcak bakması transferin önünü açarken, Sarı-Kırmızılılar'ın herhangi bir olumsuz duruma karşı alternatifi de bir başka Rumen oyuncu Olimpiu Morutan. Burak Elmas vekurmayları, Terim'in istekleri doğrultusunda Stanciu için önümüzdeki günlerde oldukça yoğun günler geçirecek.







