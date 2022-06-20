Son dakika! Galatasaray'da sportif direktör Pasquale Sensibile ile yollar ayrıldı
Galatasaray'da Dursun Özbek'in Başkan seçilmesinin ardından ilk ayrılık yaşandı. Eski başkan Burak Elmas döneminde sportif direktörlük görevine getirilen Pasquale Sensibile ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada Sensibile'nin sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.
Galatasaray 'da Dursun Özbek'in Başkan seçilmesinin ardından ilk ayrılık yaşandı. Eski başkan Burak Elmas döneminde sportif direktörlük görevine getirilen Pasquale Sensibile ile yollar ayrıldı.
Sarı-Kırmızılı ekipten yapılan açıklamada Sensibile'nin sözleşmesinin feshedildiği belirtildi. 50 yaşındaki sportif direktör, Şubat 2022'de Galatasaray ile anlaşmıştı.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Galatasaray Futbol A Takımı Sportif Direktörü Pasquale Sensibile’nin sözleşmesi feshedilmiştir. Pasquale Sensibile’ye kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
Futbol Direktörlüğü görevi Cenk Ergün'ün
Sensibile'nin ayrılığı sonrası Galatasaray'da Futbol Direktörlüğü görevine Cenk Ergün'ün getirildiği de açıklandı