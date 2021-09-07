Elneny Galatasaray 'a gelecek mi? Sarı-Kırmızılı takım transfer döneminin bitmesine sayılı saatler kala bir 6 numara transferi yapmak istiyor. Dieng'ten sonuç alamayan Galatasaray daha önce gündemine aldığı Elneny için bir kez daha girişimde bulundu.

2.5 milyon Euro istemişti

Galatasaray bir dönem Beşiktaş 'ta kiralık olarak forma giyen Arsenal'in Mısırlı oyuncusu için daha önce teklif yapmıştı. Ancak Elneny 2.5 milyon Euro'dan 4 yıllık sözleşme talep edince bu transfer başkan Burak Yılmaz tarafından veto edilmişti.

Dieng olmadı Elneny girişimi

Al Ahly forması giyen 23 yaşındaki Mali'li Aliou Dieng transferinden sonuç alamayan Sarı-Kırmızılı yönetim bir kez daha Elneny ile masaya oturma kararı aldı. İngiliz basınında çıkan haberlere göre Galatasaray bir kez daha Arsenal'in kapısını çaldı.

Arsenal vermiyor iddiası

Pain In The Arsenal'in haberine göre ise Arsenal, Galatasaray'ın Elneny için yaptığı teklifi reddetti. Arsenal'in, kabul edilebilir bir teklif gelmediği sürece Elneny'nin takımdan ayrılmasına izin vermeyeceği açık. Elneny'nin sözleşmesinin bitmesine bir yıldan az bir süre kaldı. Görüşü bildirildi.