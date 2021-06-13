Galatasaray 'da geleceğin yıldız adayı olarak gösterilen Bartuğ Elmaz konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılı takımın U19 takımında forma giyen 18 yaşındaki oyuncuya yeni sözleşme teklifinde bulunuldu. Ancak oyuncu tarafı sözleşme uzatmaya sıcak bakmıyor.

Yeni sezon çalışmalarına katılmayabilir

Galatasaray alt yapı sorumlusu Ali Yavaş 1 yıl daha sözleşmesi olan oyuncu tarafıyla görüşmelerini sürdürüyor.

Bu sezon A Takıma yükselmişti!

Fatih Terim tarafından sezon başında A Takım kadrosuna dahil edilen ve ilk kez Göztepe maçında Sarı-Kırmızılı takımın formasını giyen 18 yaşındaki oyuncu merkez orta saha olarak görev yapıyor.









Bu sezon 4 gol attı!

Galatasaray alt yapısının son dönemdeki en büyük yıldız adayları arasında gösterilen Bartuğ Elmaz U19 liginde lider olan Sarı-Kırmızılı takımla bu sezon 16 maçta 4 gollük performans ortaya koymuştu.

Yakup Çınar - FANATİK ÖZEL