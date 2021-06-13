Son dakika - Galatasaray'da son dakika Bartuğ Elmaz gelişmesi
Galatasaray U19 takımında forma giyen Bartuğ Elmaz yeni sözleşme imzalamadığı ortaya çıktı. Alanyaspor ile oynanan U19 maçının kadrosuna alınmayan yıldız adayı Erzurumspor maçına da yedek başladı. 18 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Galatasaray 'da geleceğin yıldız adayı olarak gösterilen Bartuğ Elmaz konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılı takımın U19 takımında forma giyen 18 yaşındaki oyuncuya yeni sözleşme teklifinde bulunuldu. Ancak oyuncu tarafı sözleşme uzatmaya sıcak bakmıyor.
Yeni sezon çalışmalarına katılmayabilir
Galatasaray alt yapı sorumlusu Ali Yavaş 1 yıl daha sözleşmesi olan oyuncu tarafıyla görüşmelerini sürdürüyor.
Bu sezon A Takıma yükselmişti!
Fatih Terim tarafından sezon başında A Takım kadrosuna dahil edilen ve ilk kez Göztepe maçında Sarı-Kırmızılı takımın formasını giyen 18 yaşındaki oyuncu merkez orta saha olarak görev yapıyor.
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Bu sezon 4 gol attı!
Galatasaray alt yapısının son dönemdeki en büyük yıldız adayları arasında gösterilen Bartuğ Elmaz U19 liginde lider olan Sarı-Kırmızılı takımla bu sezon 16 maçta 4 gollük performans ortaya koymuştu.
Yakup Çınar - FANATİK ÖZEL