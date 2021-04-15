Son dakika... Galatasaray, şampiyonluk yarışında Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gerisinde kalsa da zirveyi takibini bırakmak istemiyor. Aslan'ın gözü bir taraftan da transfer çalışmalarından. Takımda köklü değişiklikler yapacak olan Fatih Terim, sol bek pozisyonunun tamamen değişmesini istedi. Kiralık sözleşmesi sona erecek olan Saracchi'nin yanı sıra Emre Taşdemir ile de yola devam edilmeyecek.

11'E VAN AANHOLT, KULÜBEYE ÇAĞTAY

Bu sezon savunma beklerinden hiç katkı alamayan Galatasaray'da Şener, Linnes, Saracchi ve Emre Taşdemir'in sözleşmeleri sona eriyor. Bu 4 isimle de yollarını ayırma kararı alan sarı-kırmızılı kulüp, sol bek için girişimlere başladı.

Patrick Van Aanholt listenin ilk sırasında yazan isim. Crystal Palace ile sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmayan 30 yaşındaki Hollandalı sol beke 1 milyon 750 bin euro'dan 3 yıllık yazılı teklif yapıldı. Bonservis ödenmeyecek Van Aanholt'un transferinde son aşamaya gelindi.

Sol bekte Van Aanholt'u yedekleyecek yerli-genç alternatif bakan Galatasaray'ın listesindeki ikinci isim ise Çağtay Kurukalıp. Kasımpaşa altyapısında yetişen ve U-19 Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan Çağtay sezon sonunda 500 bin TL yetiştirme bedeli karşılığında serbest kalıyor. Alt yaş kategorilerinde 43 kez milli olan 2002 doğumlu Çağtay'a geleceğin yıldızı gözüyle bakılıyor. Öte yandan Çağtay'la Fenerbahçe'nin de ilgilendiği ifade ediliyor. (Sabah)