Son dakika | Galatasaray'da Sofiane Feghouli sakatlandı
Son dakika haberi... Süper Lig'de 15. haftanın en önemli maçında Galatasaray zorlu Trabzosnpor deplasmanında mücadele verirken, Sarı Kırmızılılar'ın yıldız oyuncusu Sofiane Feghouli 29. dakikada sakatlandı.
Galatasaray'a Sofiane Feghouli'den kötü haber... Cezayirli yıldız Trabzonspor maçının 29. dakikasında sağ kanattan bindirdiği bir anda attığı deparın ardından sakatlandı. Kulübeye, 'Beni değiştirin' işareti yapan Feghouli'nin yerine oyuna Ömer Bayram girdi. Yıldız hücumcunun bu sezon Süper Lig'de 1 golü bulunuyor.
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