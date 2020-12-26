MENÜ

Son dakika | Galatasaray'da Sofiane Feghouli sakatlandı

Son dakika haberi... Süper Lig'de 15. haftanın en önemli maçında Galatasaray zorlu Trabzosnpor deplasmanında mücadele verirken, Sarı Kırmızılılar'ın yıldız oyuncusu Sofiane Feghouli 29. dakikada sakatlandı.

26 Aralık 2020, Cumartesi 19:35 Son Güncelleme:
- A +
Son dakika | Galatasaray'da Sofiane Feghouli sakatlandı

Galatasaray'a Sofiane Feghouli'den kötü haber... Cezayirli yıldız Trabzonspor maçının 29. dakikasında sağ kanattan bindirdiği bir anda attığı deparın ardından sakatlandı. Kulübeye, 'Beni değiştirin' işareti yapan Feghouli'nin yerine oyuna Ömer Bayram girdi. Yıldız hücumcunun bu sezon Süper Lig'de 1 golü bulunuyor.


İlgili Haberler
SON DAKİKA! Galatasaray'da Taylan Antalyalı şoku!


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...