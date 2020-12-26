Galatasaray'a Sofiane Feghouli'den kötü haber... Cezayirli yıldız Trabzonspor maçının 29. dakikasında sağ kanattan bindirdiği bir anda attığı deparın ardından sakatlandı. Kulübeye, 'Beni değiştirin' işareti yapan Feghouli'nin yerine oyuna Ömer Bayram girdi. Yıldız hücumcunun bu sezon Süper Lig'de 1 golü bulunuyor.







