Süper Lig 'de bu sezon Beşiktaş 'ın ardında ligi 2. sırada bitiren Galatasaray 'da başkanlık seçimleri konuşulurken sözleşmesi biten futbolcuların da geleceği büyük merak konusu oldu. Bu isimlerden biri de Şener Özbayraklı...

Tecrübeli futbolcu sosyal medya hesabından Galatasaray'a veda ettiğini açıkladı.









Ayrılıkların futbolun bir parçası olduğunu aktaran 31 yaşındaki sağ bek, şunları kaydetti:

"Nasıl ki yeni maceralara atılmak futbolun doğasında varsa ayrılıklar da işimizin bir parçası. Ben de kariyerimde yeni bir sayfa açmanın her iki taraf için de daha doğru olacağına inanıyorum. Parçalı forma ile sahada görev yaptığım her an terimin son damlasına kadar savaştım, elimden geleni vermeye çalıştım. Fakat veda vakti geldi çattı. Yönetim kurulu üyeleri ve teknik direktör Fatih Terim başta olmak üzere tüm teknik ekibe, takım arkadaşlarıma, idari karoya ve kulüp çalışanlarına teşekkür ederim."

31 yaşındaki sağ bek bu sezon Galatasaray ile 14 maça çıktı ve 2 asistlik performansa imza attı.

Şener Özbayraklı Başakşehir'de

Başakşehir, Galatasaray'dan ayrılan Şener Özbayraklı ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.