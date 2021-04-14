Galatasaray Kulübü, 22 Mayıs Cumartesi günü "Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı" yapılacağını açıkladı. Sarı Kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, Türk Medeni Kanunu ile Tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince, Kulübümüzün “Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı" 22 Mayıs 2021 Cumartesi günü saat 10.00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 29 Mayıs 2021 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. Üyelerimize duyurulur.'' ifadelerine yer verildi.

Galatasaray'da başkan adayları kimler?

Şu ana kadar Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas, Metin Öztürk ve Tuncer Hunca, resmen adaylığını duyurdu. Mevcut başkan Mustafa Cengiz'in de aday olacağı konuşuluyor. Bu konuda resmi açıklama yapılmadı.



