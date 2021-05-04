Son zamanlarda sürekli krizlerin gündeme oturduğu Galatasaray'da yeni bir kaos kapıda!.. Daha önce 26 Aralık'ta yapılması planlanan olağan genel kurul pandemi nedeniyle 29 Mayıs'a ertelenmişti. Ancak seçimin bir kez daha ileri tarihe alınması gündemde.

TEMMUZ YA DA AĞUSTOS

Kulislere bomba gibi düşen iddiaya göre mayıs sonunda genel kurulun toplanmasına izin verilmeyecek. Seçimin temmuz ya da ağustos ayında yapılacağı da öne sürülüyor.

TERİM DEVAM EDECEK Mİ?

Bu durumda Galatasaray'da büyük bir kaos yaşanacak. Transfer çalışmalarının nasıl yapılacağı ve Fatih Terim'in mayıs sonunda bitecek sözleşmesinin akibetinin ne olacağı merak ediliyor.

BÜYÜK FİKİR AYRILIKLARI VAR

Terim'le çok ciddi fikir ayrılıkları yaşayan Mustafa Cengiz'in nasıl bir hamle yapacağı tartışma konusu. Öte yandan Cengiz'in adaylık kararı aldığı ve dilekçesini Divan Kurulu'na vereceği öğrenildi. Ancak Başkan Cengiz'in kısa süre içinde seçimin ertelendiğini kamuoyu ile paylaşması bekleniyor. (Takvim)