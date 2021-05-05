Galatasaray Kulübü başkan adaylarından Burak Elmas, 29 Mayıs'ta yapılan başkanlık seçimi ile ilgili kişisel sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Seçimli genel kurulun 29 Mayıs'ta yapılacağını vurgulayan ve herhangi bir erteleme olmayacağına değinen Elmas, şu ifadeleri kullandı:

''Sevgili Galatasaraylılar, İçişleri Bakanlığı yetkili mercileri ile bizzat yaptığım görüşmede, 29 Mayıs tarihli seçimli genel kurulumuzun yapılmasının önünde bir engel olmadığı bilgisini aldım. Değerli üyelerimiz, seçim iptaline yönelik çalışma ve söylentilere itibar etmeyiniz.''





Galatasaray'da başkan adayları kimler?

Galatasaray'da 29 Mayıs 2021'de yapılması planlanan başkanlık seçimi öncesi adaylar belli olmaya başladı. Şu ana kadar Burak Elmas, Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu resmen adaylığını duyurdu.

Başkan adaylığını geri çeken Tuncer Hunca, seçimde Eşref Hamamcıoğlu'nu destekleyeceğini duyurdu.