Son dakika | Galatasaray'da Scott Piri ile yollar ayrıldı | İşte yeni performans uzmanı
Galatasaray'da son dakika gelişmesi... Fatih Terim'in ayrılığı sonrası Galatasaray'da yaprak dökümü devam ediyor. Sarı Kırmızılı ekip, yardımcı antrenörler Selçuk İnan ve Necati Ateş'in ardından performans uzmanı Scott Piri ile de yollarını ayırdı.
Fatih Terim ile yollarını ayıran ve takımı Domenec Torrent'e emanet eden Galatasaray 'da son dakika gelişmesi... Florya'da yaşanan ayrılıklara bir yenisi daha eklendi. Sarı Kırmızılı ekip, yardımcı antrenörler Selçuk İnan ve Necati Ateş'in ardından performans uzmanı Scott Piri ile de yollarını ayırdı. Daha önce 2011-2014 yılları arasında teknik ekipte görev alan Piri, Ağustos 2020'de Galatasaray'a geri dönmüştü.
Piri'nin yerine Julian Jimenez
Galatasaray, Piri'nin boşluğunu Julian Jimenez ile doldurdu. Torrent ile Flamengo'da beraber çalışan Jimenez, Sarı Kırmızılıların yeni performans uzmanı oldu. İspanyol futbol adamı, kısa süre içerisinde İstanbul'a gelecek ve teknik ekibe katılacak.
Yakup Çınar / Fanatik Özel