Süper Lig 'in 4. haftasında Trabzonspor 'a konuk olacak olan Galatasaray , Fransız sağ bek Sacha Boey'in sol üst arka adalesinde ikinci derecede zorlanma, kısmi yırtık ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Sarı Kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

''Dün akşam yapılan antrenmandaki çift kale maçta arka adalesinde ağrı hisseden ve bugün yapılan tetkiklerinin ardından sol üst arka adale grubunda ikinci derece zorlanma, kısmi yırtık ve kanama tespit edilen Sacha Boey’in tedavisine başlandı.''







