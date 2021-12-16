Galatasaray yönetiminde istifalar peş peşe geliyor. Başkan vekili Rezan Epözdemir'in ardından bugün de sarı-kırmızılı kulübün genel sekreteri Köksal Ünlü, istifa dilekçesini yazarak resmen yönetim kuruluna sundu.

Ünlü yaptığı açıklamada da şu ifadelere yer verdi:

Değerli dostlar; 22 Haziran 2021'den bugüne şeref ve onur duyarak sürdürdüğüm Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Sekreterlik görevlerimden kendi irademle istifa etmiş bulunuyorum. İstifa gerekçem; son dönemde Yönetim Kurulu içinde yaşamakta olduğum idari, sportif ve iktisadi derin fikir ayrılıkları ve anlaşmazlıklardır.

Sarı kırmızı renklere gönül vermiş herkesin bilmesini isterim ki 6 ay boyunca görevimi Galatasaray'a yakışan şekilde ifade ettim ve bence bazen böyle bir istifa da Galatasaray'a hizmettir. Çocukluk aşkıma olan sevdam yaşadığım müddetçe baki kalacak...

Başkanımız ve Yönetim Kurulu'na sonsuz başarılar dilerim.

Saygılarımla.

Rezan Epözdemir de istifa etti

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Rezan Epözdemir'in istifa ettiğini açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle;

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı ve Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Sayın Av. Dr. Rezan Epözdemirl5 Aralık 2021 tarihinde bu görevlerinden ve yönetim kurulu üyeliklerinden saygı duyduğum kişisel sebeplerle istifa ettiğini tarafıma bildirmiştir.

Sevgili Rezan Bey'e yönetimde olduğu süre boyunca şahsıma göstermiş olduğu yakınlık ve destek; ayrıca hukuk, kadın futbolu ve görev aldığı diğer tüm konularda Galatasaray'a aidiyet duygusuyla sergilediği yüksek görev bilinci ve başarılı çalışmaları için şahsım, Yönetim Kurulumuz ve Galatasaray Spor Kulübü adına teşekkür ederim.

Yönetim Kurulu içindeki birlikteliğimiz sona ermiş olsa da bizi buluşturan Galatasaray değerleri ve sevgisindeki yol arkadaşlığımız devam edecektir.

Kamuoyuna saygılarımla duyururum.

Burak Elmas Galatasaray Spor Kulübü Başkanı





İSTANBUL,(DHA)