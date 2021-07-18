Savunmanın sağ kanadında yıllardır sıkıntı yaşayan Galatasaray , Şampiyonlar Ligi ön elemesinde karşılaşacağı PSV Eindhoven maçı öncesinde yine sorunlarla boğuşuyor. Teknik direktör Fatih Terim, Omar Elabdollaoui’nin sakatlığı, Yedlin’in de oynayamayacak olması nedeniyle sağ bek görevini yeni transfer Alpaslan Öztürk’e verecek. Asıl mevkii stoper olan oyuncu, zaman zaman eski takımlarında sağ bek olarak görev yapmıştı. Geçen sezon Göztepe’de 6 karşılaşmada defansın sağ bölgesinde forma giyen Cim-Bom’un yeni transferi, Belçika’da futbol oynadığı dönemde de sağ bek rolünde olmuş, hatta Belçika U21 Milli Takımı’nda bu mevkide bir maçta sahaya çıkmıştı. (Skorer)