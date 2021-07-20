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Son dakika! Galatasaray'da PSV maçı öncesi Falcao ve Feghouli gelişmesi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Hollanda temsilcisi PSV ile yarın yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmana hafif sakatlıkları bulunan Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli de katıldı

20 Temmuz 2021, Salı 21:07 Son Güncelleme:
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Son dakika! Galatasaray'da PSV maçı öncesi Falcao ve Feghouli gelişmesi

Galatasaray , UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Hollanda temsilcisi PSV ile yarın yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Karşılaşmanın oynayacağı PSV Stadı’nda teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman, koşu ve açma germe hareketleriyle başladı.

İlk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda daha sonra 5’e 2 top kapma çalışması yapıldı. Son antrenmana hafif sakatlıkları bulunan Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli de katıldı.

Öte yandan Fatih Terim, sakat futbolcuların son durumuyla alakalı kulüp doktoru Yener İnce’den bilgi aldı.

Galatasaray’ın PSV’ye konuk olacağı 2. eleme turu ilk maçı, yarın TSİ 22.00’de başlayacak.


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