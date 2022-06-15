Galatasaray 'da 2. kez başkanlığa seçilen Dursun Özbek ve yönetimi ilk olarak teknik direktör sorununu çözüme kavuşturmak istiyor.

Ajansspor'un haberine göre; Mevcut teknik adam Domenec Torrent ile yollarını ayıracak olan sarı-kırmızılı yönetim yurt dışından birçok isimle temas sağladı. Listesine Igor Tudor, Fabio Cannavaro, Marcelo Gallardo, Roberto De Zerbi, Nuri Şahin ve Okan Buruk'u ekleyen yönetimden sürpriz bir hamle geldi.

Lille ve İtalya'dan 2 takım devrede

Galatasaray'da Dursun Özbek ve yönetimi, son olarak Roma'yı çalıştıran teknik direktör Paulo Fonseca ile temas sağladı. Portekizli ünlü hoca Fransız temsilcisi Lille ve İtalya'dan 2 takımın da listesinde yer alıyor.

Paulo Fonseca'nın kariyeri

Kariyerinde E.Amadora U19, Dezembro, Odivelas, Pinhalnovense, Desportivo Aves, Paços Ferreira, Porto, SC Braga, Shakhtar Donetsk ve Roma takımları bulunan 49 yaşındaki deneyimli teknik direktör; 1 kez Portekiz Kupası, 3 kez Ukrayna Ligi ve Ukrayna Kupası, 1 kez de Portekiz ve Ukrayna Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

Roma'da 1.77 puan ortalamasını tutturdu

3-1-4-2 dizilişini tercih eden Paulo Fonseca son olarak Roma'da 101 maçta; 53 galibiyet, 20 beraberlik ile 28 mağlubiyet elde etti ve 1.77 puan ortalamasını tutturdu.