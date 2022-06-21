Başkan Dursun Özbek yönetiminde yeni bir yapılanmadan geçen Galatasaray ’da Burak Elmas döneminde gelen sportif direktör Pasquale Sensibile ile yollar, beklendiği gibi ayrıldı.

Geçen sezonun ikinci yarısında göreve başlayan sportif direktör Sensibile’ye bu ayrılık için 660 bin Euro’luk tazminat ödeneceği öğrenildi. Sarı kırmızılılar, mali olarak zor bir dönemden geçerken, 50 yaşındaki İtalyan Futbol adamına ödenecek olan tazminat dikkat çekti.

Galatasaray’da 17 Şubat’ta göreve gelen ve sadece 123 gün çalışan Sensibile’ye yaklaşık olarak 12 milyon lira ödenecek.









GÜNLÜK MALİYETİ NEREDEYSE 100 BİN LİRA

Hürriyet'in haberine göre; Galatasaray Kulübü, Sensibile’ye böylece görevde kaldığı her gün için neredeyse 100 bin TL ödemiş olacak. Sarı kırmızılılarda bununla beraber yeni sezon formaları 800 TL’den satışa sunulurken, Sensibile’nin tazminatının yaklaşık 15 bin forma parasına denk olması dikkat çekti.

Sarı kırmızılılarda daha önce danışmanlık için prensipte el sıkışılan Luis Campos tarafından getirilen Sensibile, sadece bir kez GS TV’ye çıkmıştı. Geri planda kalmayı tercih eden İtalyan futbol adamı, son dönemde ise iyice gözden kaybolmuştu. Galatasaray taraftarları dün ayrılık kararının resmen duyurulmasıyla sosyal medyada bu duruma büyük tepki gösterdi.

TORRENT 1.5 MİLYON EURO TAZMİNAT İSTİYOR

Torrent’in ise sözleşme feshi için avukatı ile görüşmeler start aldı. Torrent’in ayrılık adına avukatına yetki verdiği ve sözleşmesindeki 1.5 milyon Euro’luk tazminat bedelinin tamamını istediği ortaya çıktı. İspanyol teknik adamın avukatı ile de görüşen Galatasaray peşin ödeme ile bu rakamı aşağı çekme ya da 1.5 milyon Euro’yu 10 eşit taksitte ödeme seçeneklerini sundu.

Torrent de görüşmeler için dün İspanya’dan İstanbul’a döndü. Torrent’in sözleşme feshi işlemlerinin tamamlanmasının ardından prensip anlaşmasına varılan yeni teknik direktör Okan Buruk ile 2 yıllık resmi sözleşme imzalanacak.

FUTBOLUN YENi PATRONU ERGÜN

Sensibile ile yollarını ayıran Galatasaray’da yeni sportif direktör Cenk Ergün oldu. Resmi duyurunun ardından açıklamalarda bulunan Ergün, şöyle konuştu: “Tekrar kulübüme hizmet verme şansını yakaladığım için çok mutluyum. Kulüpten ayrılmadan önce de aynı pozisyondaydım. Yine tekrar futbol operasyonları, yönetimin ve Sportif A.Ş.’nin öngördüğü şekilde uygulamak üzere göreve geldim. Florya’nın A’dan Z’ye yönetime karşı sevk ve idaresini sağlamakla görevliyim.

ÖNCELiK ORTADA

Galatasaray’ın kadrosunda bizimle devam edecek olan birçok oyuncu var. Ama bunların dışında eksik bölgelerde ilk çalışmaları yapacağız. İlk etapta orta saha için çalışmamız olacak. Her ayrılık Galatasaray Kulübü’nde kalbimizi kırar ancak bu profesyonel futbol. (Hürriyet)