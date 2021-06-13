Sarı-Kırmızılı kulübün devre arasında üçüncü kez kiraladığı Henry Onyekuru'nun satın alma opsiyonu, 11 Haziran itibarıyla sona erdi. Galatasaray , bu süreye kadar Monaco'ya 4 milyon 350 bin Euro ödemesi halinde genç yıldızın bonservisini alabiliyordu. Artık Onyekuru için Fransız kulübüyle yeniden pazarlık yapılması gerekiyor.

Olympiakos istiyor!

Başkan adaylarından Burak Elmas'ın, Monaco ile görüşüp zaman istediği iddia edilse de Nijeryalı futbolcuyla Yunan kulübü Olympiakos arasında transfer temasları devam ediyor. Görevine devam etmesi beklenen Fatih Terim'in, Onyekuru'nun opsiyonunun kullanılmaması nedeniyle çok üzgün olduğu öğrenildi.